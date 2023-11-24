بعد إطلاق سراح الرهائن .. بيان عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، :"سنبذل كل جهد ممكن من أجل الإفراج عن جميع المخطوفين".

جاء ذلك بعد إتمام تبادل الأسري بين إسرائيل و حماس ضمن شروط الهدنة الإنسانية بمساعي مصرية قطرية.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الصليب الأحمر تسلم الرهائن من حماس وهم في طريقهم إلى معبر رفح متجهين الي تسليمهم عبر معبر عوجا.

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عبر القاهرة الإخبارية إن "هناك استعدادات عند معبر رفح لاستلام المحتجزين لدى حماس".

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن طائرات تجسس إسرائيلية دخلت محيط معبر رفح وشرقه أثناء عملية تبادل الاسري.