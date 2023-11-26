وكيل الصحة بدمياط: ضرورة اتباع معايير الجودة والسلامة المهنية بالمستشفيات

اجتمع اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بمديرى الإدارات العامة و الفنية بمديرية الصحة فى حضور الدكتور ضياء داوود وكيل مديرية الصحة بدمياط.

تابع مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفيات و ناقش السلبيات التى تم ملاحظتها خلال المرورات المتكررة لسيادته على جميع المستشفيات على مستوى المحافظة.

بالإضافة الى ذلك تابع توافر الادوية و المستلزمات الطبية بالمستشفيات و معدلات تنفيذ سياسات مكافحة العدوى بالاضافة الى اتباع معايير الجودة و السلامة والصحة المهنية.

وتابع معدل تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار و معدلات الدخول بالمستشفيات و معدلات تنفيذ العمليات الجراحية.

كما تم وضع الخطة اللازمة لتأمين الانتخابات الرئاسية و رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات للحالة القصوى لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

إلى جانب ذلك تابع وكيل الوزارة خطط المرور الدورية لفرق اشراف مديرية الصحة للمتابعة المستمرة للمستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة.

