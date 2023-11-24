ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

وقد

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30826 طن تشمل : 255 طن كحول و 16312 طن يوريا و 14259 طن علف .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57932 طن تشمل : 10800 طن خردة و 4300 طن حديد و 6000 طن فول صويا و 2898 طن ابلاكاش و 300 طن زيت و 16564 طن قمح و 1000 طن كسب فول صويا و 15418 طن ذرة و 2090 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 652 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1248 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 392 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4565 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99016 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 379608 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1095 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5484 شاحنة .