الصحة الفلسطينية: المنظومة انهارت بالكامل.. ومصر لها دور كبير في الهدنة| فيديو

كشف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم الصحة الفلسطينية، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل تطبيق الهدنة في قطاع غزة.

وقدم الدكتور أشرف القدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، خالص الشكر والتقدير للدولة المصرية علي وجه الخصوص والدولة القطرية على كل الجهود المبذولة من أجل تطبيق الهدنة الإنسانية لمدة أربعة أيام.

وأضاف "القدرة"، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ينظر إلى هذه الهدنة ببالغ الأهمية لأن المنظومة الصحية انهارت بالكامل وما وصل من مساعدات طبية لم يكن سوى نقطة في بحر احتياجاتنا الطبية".

جيش الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات والمدارس

وكشف " المتحدث الرسمي بإسم الصحة الفلسطينية ، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفيات والمدارس حتى أخر لحظة قبل بدأ الهدنة لضمان وقوع عدد من الشهداء والمصابين.

وتابع " أن قوات الاحتلال استهدفت المدنين في كافة قطاع غزة بجانب قصف المستشفيات والوحدات الصحية.