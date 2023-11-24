عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهباش: مصر أفسدت مخططات كثيرة للاحتلال لتصفية القضية ونشكر القاهرة على دورها

جرائم الاحتلال الإسرائيلي
جرائم الاحتلال الإسرائيلي

كشف محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل بدء الهدنة في قطاع غزة لمدة 4 أيام.

وقدم الهباش، الشكر لمصر وذلك لدورها حيال القضية الفلسطينية، قائلا: “كل كلمات الاعتزاز والافتخار بمصر لا تكفى وكل قواميس اللغة العربية لا تستطيع التعبير عن موقف مصر العظيم وهذا أمر ليس بجديد، منذ كانت القضية الفلسطينية ومصر حاضرة بمواقف وأفعال وهى الدولة الأكثر تقديما للشهداء في سبيل فلسطين وقضيتها وأفشلت الكثير مما أريد للقضية من تصفية”.

وقال" الهباش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت”، مع الإعلامي جابر القرموطى على قناة سى بي سى، أن الاسرائيليين كانوا يتوهمون أن مصر والأردن ربما يسكتوا ولكن موقف البلدين كان شجاع وقوى، مؤكدا أن مصر أفسدت مخططات كثيرة للاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

بدايات العدوان الاسرائيلي على غزة

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه مع بدايات العدوان الاسرائيلي على غزة نطق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بما يجيش فى صدره من تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن وانساق وراءه العديد من قيادات الاحتلال من اليمين وكله تحدث عن تهجير الفلسطينيين.

الهباش محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني قطاع غزة الهدنة القضية الفلسطينية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

من بينها السكر والزيت.. ماتسبش حقك.. إزاي تقدم شكوى لحماية المستهلك

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

ترشيحاتنا

وكيل دفاع النواب: الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر لفترة طويلة

ضبط عشرات الأطنان.. مفاجأة سعيدة لسوق السكر

حكم عدم الوفاء بالنذر .. وما هي كفارة اليمين بالترتيب الشرعي؟

بعد انفجار صاروخه .. جيف بيزوس يتفوق على إيلون ماسك في الوصول إلى المريخ

إيرلندا .. اشتباكات عنيفة مع الشرطة وأعمال تخريب وحرق | شاهد

الهباش: مصر أفسدت مخططات كثيرة للاحتلال لتصفية القضية ونشكر القاهرة على دورها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم مرضه.. الفنان عمرو محمد علي بكرسي متحرك في العمرة | صور

ماذا يفعل ماء الأرز للأطفال الرضع

أنيقة جدا.. شاهد منى زكي بفستان أسود تشعل السوشيال ميديا

من هو فريق ميدياما المغمور منافس الأهلي.. ولماذا محمد عبد المنعم أغلى من لاعبيه؟

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ