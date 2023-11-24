الهباش: مصر أفسدت مخططات كثيرة للاحتلال لتصفية القضية ونشكر القاهرة على دورها

كشف محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل بدء الهدنة في قطاع غزة لمدة 4 أيام.

وقدم الهباش، الشكر لمصر وذلك لدورها حيال القضية الفلسطينية، قائلا: “كل كلمات الاعتزاز والافتخار بمصر لا تكفى وكل قواميس اللغة العربية لا تستطيع التعبير عن موقف مصر العظيم وهذا أمر ليس بجديد، منذ كانت القضية الفلسطينية ومصر حاضرة بمواقف وأفعال وهى الدولة الأكثر تقديما للشهداء في سبيل فلسطين وقضيتها وأفشلت الكثير مما أريد للقضية من تصفية”.

وقال" الهباش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت”، مع الإعلامي جابر القرموطى على قناة سى بي سى، أن الاسرائيليين كانوا يتوهمون أن مصر والأردن ربما يسكتوا ولكن موقف البلدين كان شجاع وقوى، مؤكدا أن مصر أفسدت مخططات كثيرة للاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

بدايات العدوان الاسرائيلي على غزة

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه مع بدايات العدوان الاسرائيلي على غزة نطق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بما يجيش فى صدره من تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن وانساق وراءه العديد من قيادات الاحتلال من اليمين وكله تحدث عن تهجير الفلسطينيين.