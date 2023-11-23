حماس: نثق في مصر لضمان تنفيذ الهدنة وتبادل الأسرى

قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن عندما يتحدث جيش الاحتلال عن الرحمة فكأننا نستمع لإبليس يتحدث عن القيم والمبادئ.

وأضاف طاهر النونو خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، نثق في الأشقاء بمصر وقطر لضمان تنفيذ الهدنة وتبادل الأسرى.

وأكد مستشار رئيس المكتب السياسى لحماس أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من بحث بنود الهدنة من الاحتلال.

صفقة شاملة

وأوضح طاهر النونو أنه تم التحدث مع الاحتلال بشان صفقة شاملة تتضمن وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى ولم الاحتلال لم يحسم موقفه.

https://fb.watch/ovv3xc2NQx/?mibextid=RtaFA8