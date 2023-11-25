انذار لنصر رونالدو.. الهلال يحقق إنجازا لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي

دخل الهلال السعودي، تاريخ دوري المحترفين السعودي من أوسع أبوابه، بعد فوزه الكاسح على مضيفه الحزم 9-0 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة ال14 من المسابقة.

وجاء فوز الهلال العريض بمثابة إنذار شديد اللهجة للنصر قبل ديربي العاصمة الرياض المنتظر، الجمعة المقبل.

وحقق الهلال أكبر نتيجة في تاريخ دوري المحترفين 9-0، محطما الرقم المسجل باسم نادي الاتحاد، عندما فاز على حساب القادسية 8-0 في موسم 2011-2012، وذلك وفقا لما أكده الحساب الرسمي لدوري روشن على منصة (X) "تويتر سابقا".

ورفع الهلال رصيده في الصدارة إلى 38 نقطة، بينما بقي الحزم في ذيل الترتيب ب7 نقاط، بعد 14 جولة من عمر اللقاء.