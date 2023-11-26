وزير السياحة والآثار: إضافة 10 آلاف غرفة فندقية بالقاهرة قريبا

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنه جار التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار لزيادة الفترة الزمنية لزيارة الوفود السياحية لقلعة صلاح الدين الأيوبي من ساعة إلى 3 ساعات.

وأضاف عيسى أنه سيتم ذلك عبر إعادة افتتاح عدد من المناطق الأثرية، أبرزها مسجد سارية الجبل وبرج القلعة والذي سيتم افتتاحه في غضون 30 يوماً، بالإضافة إلى تشغيل العديد من مناطق الخدمات السياحية هناك.

وأوضح وزير السياحة والآثار، خلال لقائه بمحرري الوزارة والمنعقد اليوم، الأحد، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن القاهرة تحتوي على 30 ألف غرفة فندقية، وسيتم افتتاح 10 آلاف غرفة فندقية جديدة لاستيعاب الأعداد المتوقعة في السائحين، وذلك تزامناً مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أنه يجري العمل على إعادة افتتاح الطريق الشرقي بين الأقصر وأسوان، وتجهيزه بجميع الخدمات التي يحتاجها، ما يوفر ما يقرب من 90 دقيقة من وقت السائحين.

يذكر أن وزير السياحة والآثار استعرض الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأوضح أن المنتج السياحى المصرى غنى ومتنوع، وهو ما يستلزم أن يقوم السائح بالتأكد من إعداد برنامج جيد لزيارته لمصر من خلال الشركات السياحية حتى يتسنى له الاستمتاع بجميع المقومات والأنشطة السياحية.