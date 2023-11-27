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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني يطالب بمحاسبة إسرائيل

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن تهجير الفلسطينيين من القطاع مرفوض تماما وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك. 

وأضاف الصفدي ، خلال كلمته في المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، “نواجه أزمة كبيرة جدا وعلى الجميع إعطاء رسالة واضحة لإيقاف المجازر والعذاب في المنطقة المتوسطية”، لافتًا إلى الحاجة إلى العمل من أجل توطيد السلام في المنطقة المتوسطية.

وأشار إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط قد ولد من أجل العمل على توطيد السلام، وهو "سلام شامل ودائم في المستقبل"، حيث نواجه تحديات مهمة جدا، لذلك علينا العمل من أجل إعادة بناء فكرة السلام".

وأشار إلى أن إسرائيل لم تحترم اتفاقية أوسلو، وعندما بدأت العملية في مدريد كان هنالك أمل في الوصول إلى مستقبل آمن، ولكن الاحتلال عمل من أجل توطيد الاستعمار ومن أجل خرق اتفاقية أوسلو.

وتابع أنه لم يكن هناك أي خطوة من أجل التقدم نحو السلام، مؤكدًا أن استمرار تسليح إسرائيل يجب أن ينتهي.

وشدد على أنه لا يمكن التسامح مع قتل المدنيين في غزة، داعيًا لمحاسبة إسرائيل، مؤكدا أنه يجب علينا التأكد من أن إسرائيل تحترم القانون، ولا يمكنها أن تكون فوق القانون وعلينا محاكمتها أيضا.

الصفدي غزة تهجير الفلسطينيين الخارجية الأردني المدنيين في غزة

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