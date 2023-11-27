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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استاذان بآداب الوادي الجديد يحصلان على جائزتين في مسابقة الإعجاز العلمي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

فاز كل من  الدكتور ماهر عبد الفتاح سليمان الشامى مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد على الجائزة التقديرية لعام 1445 والدكتورة الشيماء السيد محمود علي  مدرس الفقه وأصوله بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد على الجائزة الأصلية في موضوع (إعجاز القرآن الكريم والسنة فى بناء القدرة البشرية على تحقيق التنمية المستدامة لعام 2023م  التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وذلك ،من خلال اللجنة المشكلة بحضور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر.

و الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق و الدكتور رفعت العوضي مقرر لجنة الإعجاز العلمي وعضو مجمع البحوث الإسلامية، و الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية و الدكتور حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية و الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية.

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وقد قدم  الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد و نواب رئيس الجامعة و عمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب التهنئة للدكتور ماهر عبد الفتاح الشامى (مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الآداب)  والدكتورة  الشيماء السيد محمود علي مدرس الفقه وأصوله بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد لحصولهما  على الجائزة التقديرية والأصلية فى مسابقة  إعجاز القرآن الكريم والسنة فى بناء القدرة البشرية على تحقيق التنمية المستدامة لعام 2023  متمنين لهما مزيدًا من التوفيق والسداد للارتقاء بجامعة الوادى الجديد.

أحمد الطيب شيخ الأزهر ء هيئة التدريس الإمام الاكبر البحوث الإسلامية الأزهر ا الازهر الشريف إعجاز القرآن الكريم الشيخ احمد الطيب الشرى الوادى الجديد المستدامة جمع البحوث الإسلامية جامعة الوادى الجديد جامعة الوادى ع البحوث الإسلامية شيخ الأزهر الشريف

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