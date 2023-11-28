تحذير عاجل من الصين بشأن اندلاع حرب ضد تايوان

قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، تشن بينهوا، اليوم الثلاثاء، إن الصين لن تسمح بأنشطة تايوان الانفصالية التي تهدف إلى استقلال الجزيرة.

وحسب قناة “CGTN” الصينية، قال تشن بينهوا، إن جمهورية الصين الشعبية لن تظهر تساهلاً تجاه قوى استقلال تايوان إذا قامت بتعزيز استقلال الجزيرة”.

وأضاف: "أريد أن أؤكد أن استقلال تايوان يعني الحرب".

في 14 نوفمبر، قال السفير الصيني السابق لدى واشنطن، كوي تيانكاي، إنه إذا انتهكت الولايات المتحدة مبدأ الصين الواحدة، الذي بموجبه تعد تايوان جزءًا من جمهورية الصين الشعبية، فإن خطر الحرب سيزداد بشكل كبير .

وحسب وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو، إن على واشنطن التوقف عن إمداد تايوان بالأسلحة.