الصين تتكتم 5 أشهر عن المرض الغامض.. هل هذا فيروس جديد؟

تتجه أنظار العالم مرة أخرى نحو الصين حيث تعاني من تفشي غامض آخر في الجهاز التنفسي والذي يربك بعض المستشفيات، إن المشاهد الفوضوية لحشود ترتدي الأقنعة في مستشفيات بكين تحمل أصداء مخيفة للأيام الأولى لتفشي مرض كوفيد قبل أربع سنوات والذي بدأ أيضًا بـ التهاب رئوي غير مشخص.

وتصر السلطات الصينية على أنها تتعامل ببساطة مع انتعاش حالات الأنفلونزا الشديدة وأمراض الجهاز التنفسي التي تم قمعها من خلال عمليات الإغلاق، وليس مع فيروس جديد مثل ذلك الذي تسبب في جائحة كوفيد 19.

اتخذت الصين أطول وأقسى إجراءات الإغلاق في العالم، وهي الآن تشهد أول شتاء لها منذ سنوات بدونها. ويُعتقد أن القيود قد أدت إلى إضعاف مناعة السكان وتركتهم عرضة للأمراض الموسمية.

وبينما قال المسؤولون الصينيون إنه ليس لديهم أي دليل على وجود مسببات أمراض غير عادية أو جديدة، قال كبير موظفي البيت الأبيض السابق في عهد أوباما، رام إيمانويل، إن تاريخ بكين في التستر هو سبب للشك

ولم تكشف الصين عن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى أو ماتوا بسبب تفشي المرض، ولكن يبدو أنه يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يقول الأطباء الموجودون على الأرض إنهم يشاهدون أطفالًا يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب في الرئة، ولكن بدون سعال أو عقيدات رئوية، وهي كتل على الرئتين تكون عادةً نتيجة لعدوى سابقة.

كانت هناك تقارير عن اكتظاظ مستشفيات الأطفال في العديد من المدن الصينية بما في ذلك بكين وعلى بعد 500 ميل في مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية.

وتم إطلاق ناقوس الخطر لأول مرة بشأن تفشي المرض دوليًا في 21 نوفمبر، عندما أصدر نظام مراقبة الأمراض ProMED إخطارًا حول تقارير عن 'التهاب رئوي غير مشخص' في الصين.

ويعمل النظام الذي كان أيضًا أول من دق ناقوس الخطر في ديسمبر 2019 بشأن ظهور كوفيد، على اكتشاف الأحداث الصحية غير العادية المتعلقة بالعدوى الناشئة.

ويعتمد على شبكة عالمية من خبراء الرعاية الصحية الذين يبحثون عن الإشعارات والنصائح الصحية، ومناقشات وسائل التواصل الاجتماعي، وإعلانات وزارة الصحة، والتقارير الواردة من وسائل الإعلام المحلية.

استشهد التنبيه الذي صدر الأسبوع الماضي بتقرير إعلامي محلي صادر عن FTV News، وهي وسيلة إعلام تايوانية، والذي وصف الأطفال المرضى الذين يتجمعون في المستشفيات في مدينتين صينيتين يعانون من أعراض مرتبطة بالالتهاب الرئوي.

وعندما صدر التنبيه الأسبوع الماضي، كانت هناك مقارنات فورية مع تفشي مرض كوفيد 19، وكما حدث في عام 2019، تُرك الأمر للسلطات الصحية المستقلة بدلاً من الصين نفسها للإبلاغ عن تفشي المرض.

ودفع التنبيه الذي صدر قبل ستة أيام منظمة الصحة العالمية إلى إرسال طلب رسمي بعد يومين إلى السلطات الصينية تطلب فيه بيانات ومعلومات رسمية عن تفشي المرض.

ولا تزال منظمة الصحة العالمية، التي استجابت بسرعة وضغطت على الصين، تعاني من انتقادات بأنها تحمي بكين وتكرر ببغاء الخط الرسمي للبلاد بأن كوفيد لا يمكن أن ينتشر بين الناس على الرغم من عدم وجود دليل يدعم هذا الادعاء.

وقالت الوكالة إن المعلومات المقدمة تشير إلى أن مجموعات الحالات كانت من مسببات الأمراض المعروفة، وأظهرت البيانات أن الصين تشهد عددا متزايدا من الأطفال المصابين بالمفطورة الرئوية - البكتيريا التي تسبب التهابات خفيفة في الجهاز التنفسي - منذ مايو.

كما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي والفيروسات الغدانية والأنفلونزا وكوفيد-19 منذ الخريف، وفقًا للبيانات التي اطلعت عليها منظمة الصحة العالمية.

يقول مسؤولو الصحة الصينيون والعالميون إن الزيادة ليست غير مسبوقة تمامًا وأن الصين لن تكون الدولة الأولى التي تعاني من الآثار المتتابعة لعمليات الإغلاق في عصر الوباء.

وعلى نحو متزايد، أظهرت الدراسات أن مناعة الأطفال تضررت خلال فترة كوفيد، بسبب عدم تعرضهم للجراثيم الشائعة التي تقوي جهاز المناعة ضد العدوى.

كان لدى الصين إغلاق أكثر قسوة وأطول من الدول الأخرى، والذي تم تخفيفه فقط في ديسمبر من العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة شهدت مطالبة الناس شي جين بينغ بالتنحي.

وتوقع العديد من الخبراء أن تواجه الصين موجة خروج كبيرة بعد رفع قيودها القاسية، وكانت هناك تقارير بعد فترة وجيزة من تخفيف القيود عن غرق المستشفيات في بعض المناطق.