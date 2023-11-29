إعلامي يفجر مفاجأة عن التراجع في دعم الأهلي ويطالب بمحاسبة المسئولين

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن عجز إدارة النادي الأهلي منذ 4 سنوات عن ضم مهاجم قوي أمر غريب للغاية، مبديًا تقديره الكامل للجنة التخطيط وشركة الكرة، لكن في نفس الوقت يوجد هناك تقصير في دعم الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة لرحيل بعض اللاعبين الأجانب والتعاقد مع عناصر أقل منهم، مثل وليد آزارو وأليو بادجي، والتعاقد مع بواليا وميكيسوني.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي عاجز عن ضم مهاجم قوي، رغم وجود إدارة عظيمة برئاسة محمود الخطيب، والتي قامت بإجراء عدة تغييرات إدارية أسفرت عن الرجوع الى الخلف، بعد رحيل طبيب الفريق السابق أحمد ابوعبلة، وبعده سيد عبدالحفيظ مدير الكرة".

وأضاف: "هناك 18 لاعب في الاهلي تعرضوا للإصابة منذ بداية الموسم الجاري، وتم التعاقد مع كارلوس برينجر وهو المسئول عن تجهيز اللاعبين، واليوم لعب أمام سموحة لم نرى لاعب واحد جاهز ويقدم أداء قوي في المباراة".

وواصل: "مواجهة الأهلي وسموحة كانت (عقيمة) وأداء متراجع واضح للاعبي الأحمر الذين ظهروا وكأنهم (نسوا كرة القدم)، فليس هؤلاء اللاعبين الذين قدموا مستوى قوي في الموسم الماضي، وهذا ليس الأهلي الذي كان من المفترض أنه كان يتم تجهيزه لاكتساح الالقاب، الأهلي عنده أزمة في غرور المدير الفني، وكأنه أصبح مفلس فنيا، ولم يكن هناك أي هجمة منظمة ولا تسديدة على المرمى، والكرات الثابتة لم يتم تنفيذها بشكل صحيح، ولياقة اللاعبين متراجعة وغاب طموح اللاعبين، وبدأنا نسمع عن وجود أزمات للاعبين مثل أفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو وعبدالمنعم وغيرهم".

وزاد: "أين إدارة الكرة مما يحدث في الفريق، منذ لقاء اتحاد العاصمة ونحن نحذر مما سيحدث، ولكن يبدو أن البعض يحب (التطبيل)، التعادل مع سموحة وارد لكن بشرط أن يقدم الفريق المستوى والأداء المطلوب، هل أفلس الأهلي لهذه الدرجة، وكولر كان (بيشوح) للجماهير في المدرجات، وخرج لانتقاد التحكيم بعد المباراة، فهل مجرد أن لاعب ركل الكرة لاضاعة الوقت هو سبب التعادل؟!، لم يعد المدرب يقبل أي انتقاد، وبدأ يسخر ممن يقول له أن تغييراته متأخرة، التي بدأت في الدقيقة 80 رغم عجز الفريق داخل المستطيل الأخضر".

وأكمل: "نزول عبدالقادر (بوظ) أداء الأهلي أكثر، وهل صلاح محسن سيقول لنا (هوش) بعد المباراة، فلم يلمس الكرة 3 او 4 مرات اليوم، ولا أحد يستطيع أن يلعب مكان كهربا رغم أنه ليس مهاجم صريح، وكل الأمور أصبحت بطيئة في النادي، ملف الصفقات يأخذ وقت طويل، وحتى غلق باب القيد كان نادي عاجز عن ضم مهاجم واضطر لضم موديست الذي يتم تجهيزه في النادي، ومن جلب اللاعب ووافق على رحيل شريف واعاد صلاح محسن عليه أن يُحاسب، وكذلك ترك محمد عبدالمنعم حتى يخرج بهذا المنشور".

وأضاف: "وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر خرج للتأكيد أنه لم يتلقى عروضا رسمية من الأهلي، فما هو المطلوب من اللاعب ووالده في ظل رغبتهما في الانضمام للأهلي، والفريق فشل في الانتصار في الدوري الإفريقي وخسر كأس السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة، نتائج الفريق من بداية الموسم ليست جيدة، فما هي الأسباب التي تجعل الفريق يصل لهذه المرحلة، ولا توجد أي أزمات فنية ولا مالية، وكل مركز يوجد فيه لاعبين مميزين، وكولر أصبح لا يتقبل النقد!".

وأتم: "كولر يعتقد أن مجرد الفوز ببطولة من الممكن أن يعيش عليها سنتين، ولماذا يصل الفريق لهذه المرحلة، الجمهور يريد أن يشعر بأن اللاعبين يقدموا أفضل مجهود في الملعب، لكن لا يوجد جمل فنية أو تنفيذ جيد للكرات الثابتة".