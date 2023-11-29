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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كان لدى فصيل آخر غير حماس.. تفاصيل مصرع أصغر الرهائن الإسرائيليين بأيدي الاحتلال

أصغر الرهائن الإسرائيليين
أصغر الرهائن الإسرائيليين

لم يسلم الرهائن الإسرائيليون المتواجدون في غزة، من عدوان الاحتلال الغاشم على القطاع قبل الهدنة التي بدأت الجمعة الماضي، ليسفر الأمر عن مقتل الرهينة الأصغر سنًا كفير بيباس.

وأعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن الرضيع كفير بيباس البالغ 10 أشهر وشقيقه آرييل البالغ 4 سنوات وأمهما شيري سلفرمان بيباس ألقوا حتفهم في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، على حسابها بتطبيق "تليجرام" أن 3 محتجزين إسرائيليين قتلوا في قصف سابق على قطاع غزة.

وأضافت أن أسماء الرهائن هي: شيري سلفرمان بيباس، كفير بيباس (10 أشهر)، وأرئيل بيباس.

أصغر الرهائن الإسرائيليين 

وعلق جيش الاحتلال على النبأ قائلًا في بيان إنه "يتحقق من صحة المعلومات"، زاعمًا أن "حماس تعرّض حياة الرهائن في قطاع غزة  للخطر وهي مسؤولة عن أمنهم". 

وتعتبر عائلة بيباس من أبرز الرهائن الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر بسبب عمر الرضيع كفير وهو من تجمع نير عوز في جنوب إسرائيل.

وعقب بيان حماس، أصدرت عائلة بيباس بيانًا قالت فيه “لقد علمت عائلتنا بتصريحات حماس الأخيرة. ونحن في انتظار تأكيد المعلومات ونأمل دحضها من قبل المسؤولين العسكريين”.

وأضاف البيان "نشكر شعب إسرائيل على دعمهم، ولكن يرجى طلب الخصوصية خلال هذا الوقت العصيب".

كما قال مسؤول إسرائيلي كبير كان يعقد مؤتمرا صحفيا في ذلك الوقت: "آمل ألا يكون ذلك صحيحا"، و"ليس لدينا ما يشير إلى أنهم قُتلوا".

يذكر أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري قال في مؤتمر صحفي سابق إن العائلة محتجزة لدى فصيل فلسطيني آخر غير حماس. 

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام مقتل 60 رهينة في القصف الإسرائيلي. 

الاحتلال إسرائيل حماس حركة حماس

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