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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توفير فرص تصديرية للأسمدة المصرية بـ معرض بيوتي ويست أفريقيا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع يحيي  المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي   بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة  وممثل  المجلس بمعرض "بيوتي ويست أفريقيا " والمقام بدولة نيجيريا في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2023 بمدينة لاجوس مع احدى كبريات الشركات النيجيرية  لمناقشة فرص تصدير اسمده اليوريا والأسمدة المركبة المصرية إلى نيجيريا بحضور عمرو طنطاوي رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري سكرتير أول تجاري - رئيس مكتب لاجوس. 


يشارك في المعرض 14 شركة مصرية بمساحة ٢٠٤ متر مربع في قطاعات المنظفات ومستحضرات التجميل والكيماويات ومواد مساعده والعبوات.

 

هناك 14 شركة مصرية بقطاعي التجميل والعطور والكيماويات عن اليوم مباحثات مع وفود من دول بنين والكاميرون وغانا وولاية كانو وولاية أيبا وزامبيا، وذلك على هامش المشاركة المصرية بجناح في معرض Beauty West Africa خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر في نيجيريا، بتنظيم من شركة اكسبو كونسالتنت العالمية وبالتعاون بين المجلس التصديري للكيماويات وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية.

ومن جانبه، كشف رامي عناني المدير التنفيذي  لشركه أكسبو كونسالتنت العالمية، أنه تم تنسيق زيارات للجناح المصري داخل معرض "بيوتي ويست أفريقا" من وفود دول بنين والكاميرون وغانا وزامبيا للتعرف على أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرية إضافة إلى التفاهم حول عقد الصفقات التصديرية مع الوفد المصري.

وأشار إلى أنه تم الترتيب لهذه الزيارات المتخصصة في وقت سابق للمعرض   وذلك لضمان  توسع الشركات المصرية في منطقه غرب أفريقيا والتعرف علي احتياجات هذه الأسواق عن قرب وتصنيعها في مصر تمهيداً لتصديرها، في إطار دعم تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية ضمن خطة زيادة الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 15 % سنويًا حسب مستهدفات وزارة التجارة المصرية.

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14 شركة بقطاع العطور والتجميل والكيماويات يبحثون زيادة الصادرات لغرب أفريقيا

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وشدد على أن معرض Beauty West Africa المتخصص فى التجميل  ومستحضرات التجميل في أفريقيا يضم أكبر الموزعين والمستوردين وتجار التجزئة لمنتجات التجميل ومستحضرات التجميل والعطور في غرب أفريقيا الأمر الذي يسهم في زيادة صادرات الشركات المصرية.


وحضر افتتاح الجناح المصري كلاً من عمرو طنطاوي  المستشار التجاري لمكتب التمثيل التجارى المصرى بلاجوس نيجريا و المدير العام لـNACCIMA - SOLA OBADIMU و JASPER OBIKWU - رئيس جمعية تجار مستحضرات التجميل بولاية أبيا و sabine épouse AGOSSOU رئيس تحالف النظافة والعناية بالجسم في المنطقة


ويعتبر معرض Beauty West Africa منصة تجتمع المستوردين والموزعين لمدة 3 أيام للتواصل ومناقشة وتنظيم الأعمال كما تم عقد عدد من الندوات حول صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالشعر مع التركيز على التكنولوجيا والاستيراد والتصدير والشؤون المالية والتعبئة ودراسات الحالة للتصنيع في صناعة مستحضرات التجميل في سوق نيجيريا و منطقه غرب أفريقيا.

يحيي المنشاوي الأسمدة المصرية صناعة مستحضرات التجميل معرض بيوتي ويست أفريقيا منطقة غرب أفريقيا

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