أخبار التوك شو|للمشاركة في قمة المناخ كوب 28.. الرئيس السيسي يصل الإمارات.. محسوبون ظلما على أمة العرب.. رد مصطفى بكري على من هاجموا المقاومة الفلسطينية

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

للمشاركة في قمة المناخ كوب 28.. الرئيس السيسي يصل إلى الإمارات| فيديو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات الشقيقة للمشاركة في قمة المناخ كوب 28 للمناخ.

محسوبون ظلما على أمة العرب.. رد مصطفى بكري على من هاجموا المقاومة الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حماس حركة تحرر وطني داخل فلسطين، مشيرا إلى أن من يقف ضدها يخون الوطن العربي، ويخون نفسه، البعض يرى أن الطريق لقلب الغرب يمر عبر الهجوم على المقاومة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هؤلاء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة، مؤكدا أن من يختلف على أي فرد من المقاومة يعلم أنه يناصر العدو ويتجرأ على الحقيقة ويخون، هذه جريمة لا تختلف عن جريمة العدو.

وصول حافلة الصليب الأحمر إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عن أسرى فلسطينيين

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، وصول حافلة الصليب الأحمر إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

الوطنية للانتخابات: انطلاق عملية التصويت في الخارج والبداية في نيوزيلندا

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية انطلقت في نيوزيلندا كأول دولة تنطلق فيها الانتخابات الرئاسية على مستوى العالم.

وكيل حملة السيسي بإسبانيا: أغلب الجالية المصرية تؤيد الرئيس وتحبه

قال الدكتور طارق النجار، وكيل حملة المرشح عبد الفتاح السيسي في إسبانيا، إن العالم لا يحترم إلا القوي، ويجب شكر الرئيس السيسي الذي جعل مصر دولة قوية ولديها خط أحمر لا يستطيع أحد تخطيه، "إحنا هنا في إسبانيا عملنا حشد كويس للمرشح عبد الفتاح السيسي، ومعظم الجالية المصرية تحمل كل الحب وتؤيد الرئيس السيسي".

شوقى علام: السيسى ملم بكل التفاصيل..والدولة تترك المؤسسات الدينية تعمل دون تدخل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرئيس السيسي مهتم بتفاصيل الأشياء ولديه إلمام بمختلف الملفات.

مستشار الرئيس الفلسطيني: السيسي وقف سدا منيعا في وجه مؤامرة التهجير

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقفت سدا منيعا في وجه مؤامرة تهجير سكان قطاع غزة التي تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمريرها، مشيدا أيضا بالموقف الأردني والعربي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر وشعبها لا ينتظرون الشكر على ما قدموه للفلسطينيين لأن هذا الواجب جزء من عقيدة الشعب والقيادة المصرية الذي يعتبر فلسطين قضيته.

مبروك للفن المصري.. أشرف زكي عن عرض 1000 حلقة درامية بالسوق الهندي

أشاد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بإبرام الشركة المتحدة الاتفاقية الأولى لعرض 1000 حلقة دراما بالسوق الهندي.

الحوثيون: مستعدون لاستئناف العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحالة

أكد الحوثيون استعدادهم الكامل لاستئناف العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حال قرر استئناف عدوانه على غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

العاهل الأردني: المساعدات الإنسانية الحالية لغزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض

عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اجتماعا دوليا طارئا في عمان لتنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.