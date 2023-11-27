نقيب المهن التمثيلية: لسنا ضد الوجوه الجديدة ولا حرية الإبداع

علق الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على قرار توقيع غرامة 100 ألف جنيه على الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت ومنع التعاون مخرج العمل فى نقابة المهن السينمائية، قائلاً، لنقابة ليست ضد الوجوه الجديدة ولا الابداع ولا حرية الابداع ولكن يجب إحترا قوانين ولوائح النقابة حيث تقضي بضرورة أن يتقدم المنتج بطلب تصريح من النقابة.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن المخالفات في العمل غير قاصرة على الاستعانة بنجم التيك توك كروان مشاكل لكن لجملة مخالفات شهدها العمل.

منعنا أعضائنا من التعامل مع مخرج المسلسل

وتابع مقيب المهن التمثيلية، أنه نرحب بأي موهبة حقيقية ولكن يجب أن يكون تحت إشراف النقابة، مؤكدا أن الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت حملت المخرج مسؤولية المخالفات.ولذلك منعنا أعضائنا من التعامل مع مخرج المسلسل".