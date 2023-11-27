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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شعبة الإخراج تتحدى قرارات أشرف زكي وتتضامن مع مخرج بطن الحوت

أشرف زكي
أشرف زكي

أصدرت شعبة الإخراج بيانا تضامنيا مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج مسلسل بطن الحوت بعد تصريحات نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بعدم التعامل معه.

وأصدرت شعبة الإخراج البيان بعد تصريح الدكتور أشرف زكي بعدم التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح وتقديم شكوى ضده بعد استعانته بالتيك توكر مروان مشاكل فى الحلقة الأولى من المسلسل.

وجاء بيان شعبة الإخراج كالآتي: تعرب شعبة الإخراج بنقابة المهن السينمائية عن استيائها الشديد من القرارات المتعجلة التي خرجت باسم نقابة المهن التمثيلية بخصوص التعامل مع الأزمة المفتعلة لمسلسل بطن الحوت والتي جاءت دون أي سند قانوني أو لائحي لتنظيم مثل هذه الأمور واتسمت بالمبالغة والانفعالية الشديد لذلك تعلن شعبة الإخراج والموقعين على هذا البيان تضامنهم الكامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل.

 

قرارات أشرف زكي 

وكان  الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد قرر تغريم الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت مبلغ 100 ألف جنيه غرامة لإشراك التيك توكر كروان مشاكل.

وقال أشرف زكي فى تصريح  لصدى البلد أنه قرر تغريم الشركة المنتجة لبطن الحوت 100 ألف جنيه بالإضافة إلى تقديم شكوى ضد مخرج العمل فى نقابة المهن السينمائية بسبب الاستعانة بكروان مشاكل.

 

 

أزمة كروان مشاكل 

أثار ظهور كروان مشاكل الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك بمجموعة من الفيديوهات التي يتحدث فيها بطريقة غريبة، في الحلقة الأولى من مسلسل بطن الحوت جدلا كبيرا. 

في الوقت الذي تعاقب فيه نقابة المهن التمثيلية عدد من الفنانين الشباب لمشاركتهم في أعمال درامية دون الحصول على تصريح أو عضوية النقابة، يظهر مروان مشاكل في مسلسل بطن الحوت، بدون أي معوقات تذكر. 

 

وأثار كروان مشاكل الجدل منذ أيام بعد حصوله على تكريم في أحد المهرجانات الفنية الهامشية، وخرجت إدارة المهرجان في مؤتمر صحفي لتوضيح حقيقة تكريمه، بعد تصويره كاملا الدرع التذكاري. 

كروان مشاكل الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، حتى ظهر في مقطع فيديو برفقة سيدة تدعى الإعلامية أنجي، خلال تأديتهم حركات مثيرة، ما أثار من غضب رواد التواصل الإجتماعي.

وتقدمت المحامية نهى الجندي ببلاغا إلى النائب العام أتهمت فيه صاحب صفحة كروان مشاكل وأيضا الشهيرة بـ «الإعلامية أنجي حمادة» بتقديم فيديوهات تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.

المخرج أحمد فوزي صالح اشرف زكي مسلسل بطن الحوت مخرج مسلسل بطن الحوت

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