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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وصول حافلة الصليب الأحمر إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عن أسرى فلسطينيين

محيط سجن عوفر
محيط سجن عوفر

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، وصول حافلة الصليب الأحمر إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

 

القرموطي: مصر تبذل جهودا كبيرة في أزمة غزة والقضية الفلسطينية فوق الرأس

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف موعد بدء الهجوم على جميع أنحاء غزة

ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي سيعود للقتال العنيف في جميع أنحاء قطاع غزة فور نهاية عملية تبادل الرهائن.

 

جاءت تصريحات جالانت، خلال زيارته قاعدة عمليات سلاح الجو الإسرائيلي في تل أبيب، واطلع على الخطط الهجومية لمواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة.

 

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: “يجب أن نكون مستعدين للانتقال السريع إلى القتال الكامل في أي وقت، اليوم، غدا، بعد غد، في أي لحظة".

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