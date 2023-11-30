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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماس تسلم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط غزة

حركة حماس
حركة حماس

أعلنت حركة حماس تسليم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، حسبما افادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وفي وقت سابق، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عزمها تسليم إسرائيل جثث الرهائن الثلاثة الذين قتلوا في قطاع غزة.

 

وقال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، باسم نعيم، إن ذلك سيتم ضمن تمديد الهدنة الحالية.

 

وفي حديثه عن تسليم جثث الرهائن، قال نعيم، في تصريحات صحفية، إن هؤلاء الأشخاص كانوا ضحايا العدوان الإسرائيلي.

 

وأضاف نعيم: "في إطار التمديد الجديد للهدنة، سنقوم بتسليم جثث ثلاثة إسرائيليين قتلوا نتيجة العدوان على قطاع غزة".

 

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