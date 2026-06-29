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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس صانعة محتوى لاتهامها بنشر فيديوهات رقص بملابس خادشة

المتهمة
المتهمة
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة.

تفاصيل الواقعة 

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط صانعة محتوى لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة.


 

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.


 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة ، وضبط بحوزتها (4 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالجيزة صانعة محتوى حبس صانعة محتوى فيديو خادشة

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