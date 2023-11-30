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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم رهينتين من غزة وفي طريقهم إلى إسرائيل

الرهائن - أرشيفية
الرهائن - أرشيفية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم محتجزين اثنين من قطاع غزة وهم في طريقهم إلى إسرائيل.

وأمس، أعلن الصليب الأحمر، استكمال إطلاق سراح 16 رهينة كانوا محتجزين في غزة بعد أن أفرجت عنهم كتائب القسام أمس الأربعاء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن 10 محتجزين إسرائيليين و4 تايلانديين كانوا لدى حركة حماس بغزة في طريقهم إلى إسرائيل.

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو عشرة محتجزين إسرائيليين كانوا لدى حركة حماس في غزة تم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت متأخر من مساء الأربعاء، دون ذكر المصدر.

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