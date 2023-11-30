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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس : نطلق اليوم سراح 10 إسرائيليين واثنين روسيّين

الرهائن الإسرائيليين
الرهائن الإسرائيليين

كشف مصدر في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 أن الحركة ستفرج عن 10 رهائن إسرائيليين، بالإضافة إلى اثنين روسيين.

وأكد المصدر في ​حماس​، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن إسرائيل رفضت قائمة أسماء قدمتها الليلة الماضية وتضمنت 3 جثث لأسرى إسرائيليين"؛ وذلك في إطار اتفاق التهدئة الذي دخل يومه السابع.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إنه "سيتمّ الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة اليوم، من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، في وقت سابق "توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي "اليوم الخميس"، بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية".

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