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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف موعد بدء الهجوم على جميع أنحاء غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي سيعود للقتال العنيف في جميع أنحاء قطاع غزة فور نهاية عملية تبادل الرهائن.

جاءت تصريحات جالانت، خلال زيارته قاعدة عمليات سلاح الجو الإسرائيلي في تل أبيب، واطلع على الخطط الهجومية لمواصلة العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: “يجب أن نكون مستعدين للانتقال السريع إلى القتال الكامل في أي وقت، اليوم، غدا، بعد غد، في أي لحظة".

وتابع: “فور نهاية عملية إعادة الرهائن، سنعود إلى القتال العنيف في جميع أنحاء قطاع غزة.. ويجب أن تكون الأسراب المقاتلة جاهزة لتنفيذ مهمتها في جميع الساحات، مع التركيز على غزة”.

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وقال جالانت: “عندما نستأنف القتال، سنفعل ذلك بكل قوة.. هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنواصل بها ضرب حماس، وتحرير المزيد من الرهائن”.

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