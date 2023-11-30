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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: اختيار قيادة السلطة الفلسطينية بيد الشعب

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن إسرائيل تدرك الحاجة الملحة لحماية المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف بلينكن، في إفادة صحفية: “بحثت مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحاجة للإصلاح من أجل محاربة الفساد على نحو أكثر فاعلية”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن “اختيار قيادة السلطة الفلسطينية بيد الشعب الفلسطيني”.

ومنذ قليل، قال بلينكن، إن إسرائيل أعربت عن نيتها في استئناف القتال في غزة حال استكمال تبادل الرهائن.

وأضاف بلينكن، في إفادة صحفية، أنه “يجب منح النازحين الفلسطينيين فرصة للعودة إلى منازلهم”، مشيرا إلى أنه “لا بد من التزام إسرائيل بالقانون الدولي عند الدفاع عن نفسها”.

بلينكن يحذر الإسرائيليين: الضغط العالمي سيتزايد مع استمرار الحرب

بلينكن: إسرائيل تنوي استئناف القتال في غزة بعد تبادل الرهائن

وتابع قائلا: “أبلغت مجلس الحرب الإسرائيلي بأن ما حدث في شمال غزة لا يمكن أن يتكرر جنوب القطاع”.

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