وزير الخارجية الأمريكي: اختيار قيادة السلطة الفلسطينية بيد الشعب

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن إسرائيل تدرك الحاجة الملحة لحماية المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف بلينكن، في إفادة صحفية: “بحثت مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحاجة للإصلاح من أجل محاربة الفساد على نحو أكثر فاعلية”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن “اختيار قيادة السلطة الفلسطينية بيد الشعب الفلسطيني”.

ومنذ قليل، قال بلينكن، إن إسرائيل أعربت عن نيتها في استئناف القتال في غزة حال استكمال تبادل الرهائن.

وأضاف بلينكن، في إفادة صحفية، أنه “يجب منح النازحين الفلسطينيين فرصة للعودة إلى منازلهم”، مشيرا إلى أنه “لا بد من التزام إسرائيل بالقانون الدولي عند الدفاع عن نفسها”.

وتابع قائلا: “أبلغت مجلس الحرب الإسرائيلي بأن ما حدث في شمال غزة لا يمكن أن يتكرر جنوب القطاع”.