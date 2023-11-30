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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يحذر الإسرائيليين: الضغط العالمي سيتزايد مع استمرار الحرب

صدى البلد

وجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن رسالة تحذيرية إلى المسؤولين الإسرائيليين، حذرهم فيها من أن الضغط العالمي سيشتد كلما طال أمد العملية العسكرية في غزة. 

 

ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر أبلغت موقع أكسيوس، أبلغ رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي بلينكن أن الأعمال العسكرية المستمرة، خاصة في جنوب غزة، من المتوقع أن تمتد "لأكثر من بضعة أسابيع إضافية". 

 

أفادت تقارير أن البيت الأبيض يشعر بقلق متزايد بشأن عملية إسرائيلية محتملة في الجزء الجنوبي من غزة، خوفا من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المكتظ بالسكان.

 

في وقت سابق من الصراع، أصدرت إسرائيل تعليمات لأكثر من مليون فلسطيني بإخلاء شمال غزة، تحسبًا لغزو بري، وقيدت عودتهم خلال فترات وقف إطلاق النار المؤقتة.

 

وخلال زيارته للقدس، أجرى بلينكن مناقشات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية. واحتلت إمكانية تنفيذ عملية إسرائيلية في جنوب غزة مركز الاهتمام خلال المحادثات، مما كشف عن اختلاف في الآراء حول النهج الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

 

وتشير المصادر إلى أن بلينكن هو من بادر بالمحادثة سعياً للحصول على معلومات حول خطط الجيش الإسرائيلي والمدة المتوقعة للعملية العسكرية. وبينما امتنع بلينكن عن المطالبة بوقف العملية، أعرب عن مخاوفه بشأن الضغوط الدولية المتزايدة وشدد على ضرورة التخفيف من الخسائر في صفوف المدنيين.

 

ردا على ذلك، أكد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والجنرال هاليفي لبلينكن أن العملية البرية في جنوب غزة ستؤدي إلى عدد أقل من الضحايا المدنيين مقارنة بالغارات الجوية. ولا تزال تفاصيل ما إذا كانت إسرائيل ستواصل الغارات الجوية بالتزامن مع العملية البرية غير واضحة.

 

 

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