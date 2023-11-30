البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل عسكريا عندما تستأنف عملية غزة

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل عسكريا عندما تقرر استئناف هجومها على قطاع غزة.

وأضاف "ما زلنا نعتقد أن لإسرائيل الحق والمسؤولية في ملاحقة حماس، لقد قالوا بكل وضوح أنه عندما تنتهي فترات التوقف هذه، فإنهم يعتزمون العودة إليها"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأشار "كيربي" إلى أنه بينما يتخذون هذا القرار، سيستمرون في الحصول على الدعم من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأدوات والقدرات وأنظمة الأسلحة التي يحتاجون إليها بالإضافة إلى المشورة ووجهات النظر التي يمكننا تقديمها فيما يتعلق بحرب المدن.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، في إشارة مرة أخرى إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن تزايد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين وحاجة الجيش الإسرائيلي إلى العمل بطريقة محسوبة أكثر في جنوب غزة.

وأضاف: "لقد كنا متسقين وواضحين للغاية مع نظرائنا الإسرائيليين بأننا لا ندعم التحرك إلى الجنوب ما لم يأخذوا في الحسبان بشكل كاف حماية حياة الإنسان الأبرياء، والحياة المدنية في جنوب غزة، مع إدراك أن هناك كاملاً".

وتابع: "هناك عدد أكبر بكثير من المدنيين الأبرياء في جنوب غزة عما كان عليه قبل أسبوع أو أسبوعين، ما نحث إسرائيل على القيام به هو التأكد من وجود محاسبة مناسبة لذلك واتخاذ تدابير سلامة إضافية"، موضحا أن الولايات المتحدة تدعم تمديدات إضافية للهدنة الإنسانية المستمرة، والتي دخلت يومها السابع حاليا ومع ذلك، فهو يقول إن الولايات المتحدة لا تدعم وقف إطلاق النار الدائم، والذي حذرت واشنطن من أنه سيترك حماس تشكل تهديدا لإسرائيل.