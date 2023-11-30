القرموطي: مصر تبذل جهودا كبيرة في أزمة غزة والقضية الفلسطينية فوق الرأس

تحدث الإعلامي جابر القرموطي، عن تفاصيل الهدنة في قطاع غزة خلال الفترة الماضية والتي نجحت الدولة المصرية في الوصول اليها بجانب صفقة تبادل الأسرى التي بذلت مصر هود مضنية لإتمام هذه الصفقة بين الجانبين.

وأشاد القرموطي خلال تقديم برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس، بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في أزمة غزة الأخيرة على كافة الجوانب والأصعدة.

واكد " القرموطي"، أن مصر طول عمرها شيلة القضية على أكتافها، مردفا الي أن قرار تمديد الهدنة لمدة يوم إضافي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بجهود مصرية وقطرية مع استمرار الجهود المصرية من أجل وقف إطلاق النار يعتبر إنجار كبير للدولة المصرية في القضية الفلسطينية.



وأردف أن مصر تساعد وتدعم القضية الفلسطينية بدأ منذ 48 وليس منذ الأزمة الأخيرة فقط والعالم كلة يعلم ذلك جيدا ويشاهد ما تفعلة الدولة المصرية من أجل الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة.

واستطرد قائلا : القضية فلسطينية متشالة على العين والرأس وعمر ما كان فيه تقصير من جانب مصر وكل احترامنا وتقديرنا للسياسية المصرية وللجهود المصرية التي تبذل لتأمين وصول الإمدادات، وإحنا لسنا دعاة حرب .