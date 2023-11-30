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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جابر القرموطي: المتحدة تعطينا أبعادا جديدة للحفاظ على القوة الناعمة

جابر القرموطي
جابر القرموطي

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم جزءا كبيرا من إشباع الذات في تغطية الأحداث عبر قنواتها الفضائية.

وأضاف  جابر القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة سي بي سي، أن هذه الاتفاقية ستفتح سوقا للدراما المصرية مما يساهم في انطلاقه جديدة للفن المصري وسوق أبعد للتأثير، مؤكدا أن هذا الأمر يساعد في تحقيق انتشار نموذجي للدراما، مشيرا إلى أن البعض يتحدث عن أن أعمال الدراما تتركز في شهر رمضان فقط، وهذا الأمر اختلف مع الشركة المتحدة.
 

وأردف جابر القرموطي: "في حاجة حلوة وشغل مميز بيتقدم والقاهرة الإخبارية تشتغل بشكل مختلف، والقناة لها تأثير ونموذج فريد، ولو عايز تسمع خبر عن مصر هات القاهرة الإخبارية والشركة عاملة مظلة حلوة قوي".

أشاد الإعلامي جابر القرموطي بإبرام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الاتفاقية الأولى لعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في العالم، قائلا: "الشركة عملاقة وكل فترة قليلة تعطينا بُعدا جديدا في فكرة الدراما والحافظ عليها ودفع القوى الناعمة المصرية".

جابر القرموطي المتحدة مانشيت الشركة المتحدة الدراما

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