جابر القرموطي: اتاحة 100 دقيقة لمرشحي الرئاسة في الإعلام يليق بالدولة المصرية

وجه الإعلامي جابر القرموطي من خلال برنامجه مانشيت المذاع على فضائية سي بي سي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انها اتاحت 100 دقيقة لكل مرشح للانتخابات الرئاسية وذلك على قدر المساوة للأربعة مرشحين لعرض برامجهم.

شيئ يليق بالدولة المصرية

وأكد، جابر القرموطي، أن المتحدة للخدمات الإعلامية تعطي راحة نفسية في للتعامل مع الإنتخابات الرئاسية، لعمل شيئ يليق بالدولة المصرية.

وأوضح جابر القرموطي، أن المرشحين بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، عبد السند يمامة، وحازم عمر لهم 100 دقيقة للتحدث باستفاضة وفرصة لعرض برامجهم.