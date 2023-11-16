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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مصر أكتوبر: تخصيص المتحدة 100 دقيقة إعلانية للمرشحين للرئاسة فرصة لعرض برامجهم

جيهان مديح، رئيس
جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

ثمنت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمنح كل مرشح في الانتخابات الرئاسية 100 دقيقة إعلانية، مشيرة إلى أن هذا القرار استكمالًا لفتح الشركة لجميع نوافذها الإعلامية أمام المرشحين لعرض برامجهم، منذ الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية، حيث استضافت جميع القنوات التابعة للشركة المرشحين للرئاسة وممثليهم.

وقالت "مديح" ـ في تصريحات صحفية ـ إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقف على مسافة واحدة من الجميع منذ إعلان القائمة النهائية لأسماء ورموز المرشحين، كما أنها تبذل جهودًا كبيرًة من أجل وضع المواطن أمام الصورة الكاملة، لكي يتعرف على المرشحين بشكل كامل وبرامجهم الانتخابية ورؤيتهم للمشكلات التي تواجه الوطن وكيفية مواجهتها، وهو ما يدعم اختياراتهم بناء على رؤية سليمة، منوهة أن هذا القرار يعكس الصورة المُثلى للإعلام فى الجمهورية الجديدة.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن منح المرشحين مساحة إعلانية متساوية، يعزز من فرص المواطنين في التعرف أكثر على المرشحين الرئاسيين، خاصة في ظل التوجهات المختلفة التي يعبرون عنها.

ولفتت جيهان مديح، إلى أننا أمام استحقاق انتخابي يمثل أهمية كبيرة في تاريخ الحياة السياسية والشعب المصري، ويأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة اضطرابات كبيرة، مما يضاعف العبء على المرشحين الرئاسيين، لوضع رؤى وبرامج مختلفة يمكن أن يواجهوا من خلالها التحديات الحالية والمستقبلية.

الانتخابات الرئاسية رئيس حزب مصر أكتوبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جيهان مديح فترة الدعاية

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