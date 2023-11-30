بإشراف مصري|القاهرة الإخبارية: تسليم المحتجزين اليوم يتم بصورة مباشرة بين الصليب الأحمر وإسرائيل

أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن عملية تسليم المحتجزين اليوم تتم بصورة مباشرة بين الصليب الأحمر وإسرائيل لاثنين من المحتجزين وبإشراف مصري.

وقالت مصادر للقاهرة الإخباريةإنه جار العمل على تسليم 6 آخرين خلال الساعات القادمة بالإضافة لتسليم ثلاثة جثامين.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عزمها تسليم إسرائيل جثث الرهائن الثلاثة الذين قتلوا في قطاع غزة.

وقال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، باسم نعيم، إن ذلك سيتم ضمن تمديد الهدنة الحالية.

في حديثه عن تسليم جثث الرهائن، قال نعيم، في تصريحات صحفية، إن هؤلاء الأشخاص كانوا ضحايا العدوان الإسرائيلي.