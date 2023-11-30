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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بإشراف مصري|القاهرة الإخبارية: تسليم المحتجزين اليوم يتم بصورة مباشرة بين الصليب الأحمر وإسرائيل

صدى البلد

أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن عملية تسليم المحتجزين اليوم تتم بصورة مباشرة بين الصليب الأحمر وإسرائيل لاثنين من المحتجزين وبإشراف مصري.

 

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حماس تسلم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط غزة

 

وقالت مصادر للقاهرة الإخباريةإنه جار العمل على تسليم 6 آخرين خلال الساعات القادمة بالإضافة لتسليم ثلاثة جثامين.

 

وفي وقت سابق، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عزمها تسليم إسرائيل جثث الرهائن الثلاثة الذين قتلوا في قطاع غزة.

 

وقال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، باسم نعيم، إن ذلك سيتم ضمن تمديد الهدنة الحالية.

في حديثه عن تسليم جثث الرهائن، قال نعيم، في تصريحات صحفية، إن هؤلاء الأشخاص كانوا ضحايا العدوان الإسرائيلي.

 

مصادر المحتجزين إسرائيل اخبار التوك شو الصليب الاحمر

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