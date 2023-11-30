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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا توجه نصيحة مهمة لـ إسرائيل قبل الهجوم على جنوب غزة

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة نصحت إسرائيل قبل عملية محتملة في جنوب قطاع غزة بتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وحسب صحيفة “بوليتيكو”، قال مسئول أمريكي: “التصرف بشكل جراحي، التصرف بدقة، محاولة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوعها حيثما أمكن”.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية،  أن “السلطات الإسرائيلية اقترحت إنشاء “منطقة آمنة” واحدة في قطاع غزة، حيث كان من المفترض أن تجمع جميع اللاجئين الفلسطينيين حتى يمر التقدم الإضافي للجيش الإسرائيلي دون تعقيدات في شكل مدنيين متبقين في منطقة القتال”.

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وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

إسرائيل الولايات المتحدة غزة أمريكا

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