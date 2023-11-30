العاهل الأردني: المساعدات الإنسانية الحالية لغزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض

عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اجتماعا دوليا طارئا في عمان لتنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال العاهل الأردني إن المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها حاليا إلى غزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض.

وأكد العاهل الأردني ضرورة تعزيز التنسيق بين الأطراف الدولية لردم الفجوات وتجنب ازدواجية الجهود وحصر التحديات في قطاع غزة.

ومن جانبهم أكد المشاركون في اجتماع الأردن ضرورة ضغط المجتمع الدولي باتجاه توفير الشروط المناسبة لضمان إيصال المساعدات إلى غزة بسرعة ودون انقطاع.