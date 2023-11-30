مصطفى بكري: الرئيس السيسي يبذل جهودا كبيرة لتهدئة الأوضاع في غزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر منذ اللحظات الأولى، تتابع باهتمام ملف الهدنة وتسليم الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن يشيد بدر مصر في الهدنة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر بالتعان مع قطر، كان لهما دورا هاما في ملف الهدنة، مؤكدا أن مصر تسعى لتخفيف ما يجرى للشعب الفلسطيني من مأسي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر تسعى لوقف دائم لإطلاق النار، وتسعى لتخفيف الحمل الدوائي والغذائي للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الرئيس السيسي يبذل جهودا كبيرة لتهدئة الأوضاع في غزة

صفحة سوداء

وأشار مصطفى بكري إلى أن غزة الأن كومة من الأتربة في كثير من المناطق، مؤكدا أن ما قام به الإحتلال الإسرائيلي صفحة سوداء لكل من تأمر على القضية الفلسطينية.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إسرائيل فشلت في تحقيق أيا من أهدافها في غزة، سواء بالقضاء على حماس، أو إستهداف عناصرها، مشيرا إلى أن ما جرى في غزة حرب إبادة غير مسبوقة



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك تعتيم على خائر إسرائيل في غزة، مؤكدا أن إسرائيل لم تفعل سوى قتل النساء والأطفال وهدم البيوت.

ما يحدث في غزة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب الفلسيني سيتحرر في يوما ما، ولكن لن ينسى المتصهينون من العرب، والذين عملوا على الصمت على ما يحدث في غزة.