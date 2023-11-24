مصطفى بكري: المقاومة أرهقت وقتلت وأصابت المئات من الصهاينة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، بالتزامن مع تبادل الأسرى بين الجانبين.

وأكد مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الشعب الفلسطيني يحتفل اليوم بالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى، مشيرا إلى أن مجرد التفاوض بين حماس ونتنياهو عبر وسطاء؛ هو انتصار للمقاومة والشعب الفلسطيني.

وأشار بكري إلى أن جهود مصر وقطر بالتواصل مع أمريكا، نتيجتها ما حدث اليوم أمام معبري (رفح – كرم سالم)، معلقا: المقاومة أرهقت وقتلت وأصابت المئات من الصهاينة، وأصابت الاحتلال بالذعر، وفككت الداخل الإسرائيلي، وأوجدت خلافات مع حكومة نتنياهو.

جهد مصر لن يتوقف

وأضاف مصطفى بكري: مصر كانت تدرك أن جهدها لن يتوقف، وفي الاتصال بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وجو بايدن، أكد أنه لا تهجير للفلسطينيين من أرضهم، مع الحديث عن هدنة دائمة ومستقرة.