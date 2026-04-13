نجوي إبراهيم: ممكن الزوجة الثانية تيجى تحسن علاقتك بجوزك

أثارت الإعلامية نجوى إبراهيم، الجدل بشأن تصريحاتها الأخيرة عن فكرة الزواج الثانى ، وذلك من خلال برنامجها "بيت العز" عبر إذاعة نجوم إف إم.

وقالت نجوي إبراهيم : «عايزه اقولك على حاجه، الجواز الثانى يعنى لو جوزك اتجوز عليكى، ممكن يكون عند الطرفين أحسن من انه ما تجوزش.



وتابعت: يعني ممكن الزوجة الثانية تيجى تحسن علاقتك بجوزك، مقصدش أقول للشباب اتجوزوا على زوجاتكم، لكن هو فاكر كده، بيقول أنا هبقى فاهم نفسى أكثر ، ولما اتجوز تانى أكبر شويه هبقى عاقل أكثر وهختار بمعايير مختلفة، يا سلام عبقري، ويبدأ يفهم الزوجة الأولى انه اتجوز عشان يقدر يفهم مشاعرها".

كانت الإعلامية نجوي إبراهيم، كشفت عن تفاصيل حالتها الصحية، بعد تعرضها الي حادث خلال الاشهر الماضية خارج مصر.

وقالت نجوي إبراهيم لصدى البلد: اواصل حاليًا عمل جلسات علاج طبيعي، بعد اصابتي في الركبة في مايو الماضي لعام 2025، حيث تعرضت إلى السقوط علي ركبتي اثناء تواجدي في الولايات المتحدة، وليس حادث سير كما تداول البعض، نظرًا لتعرضي لاصابة في الركبة عام 2024، فاستدعي ذلك استمراري علي جلسات علاج طبيعي، وهو ما ارهقني، لانني كنت اقوم بعمل بعض التمارين بشكل زائد بعد عودتي للمنزل من الجلسات في أحدي المراكز.