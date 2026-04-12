إلهام وجدي: ياسمين عبد العزيز بتضيف لأي فنان وبتخليه ينور جنبها

قالت الفنانة إلهام وجدي إن النجمة ياسمين عبد العزيز تضيف لأي فنان يشارك معها، فوجدت أشخاص كثيرون يتابعونها من مختلف الدول لأول مرة مثل تونس والمغرب والجزائر والعراق عقب مشاركتها في مسلسل «وننسى اللي كان»، مضيفة أن ياسمين نجوميتها كبيرة للغاية وكانت تدعمها بشكل مستمر.

وتابعت الفنانة إلهام وجدي حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، قائلة: "ياسمين عبد العزيز بتضيف لأي فنان بيشارك معها وبتخليه ينور جنبها، وهي فنانة نجوميتها عالية، وما شاء الله عندها جمهور كبير من الوطن العربي، السنة دي كان لي نصيب أشارك معها وكانت السبب في التناغم بيني وبين كريم فهمي".



وأوضحت الفنانة إلهام وجدي أنها تعلمت الكثير من النجم كريم فهمي وكان يتمرن بشكل كبير في الجيم، وكان يدرس تفاصيل كل كبيرة وصغيرة، كاشفة عن تفاصيل شخصية في حياته، قائلة: زوجته دانيا كانت بتكلمه كل يوم، وكنت بقول دول أكيد هيتخانقوا، ولكنه كان يرد بكل لطف، لكن أنا لو والدتي كلمتني في التوقيت ده كنت ممكن أتخانق معها، واتعلمت منه الحتة دي".