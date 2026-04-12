إلهام وجدي: بشوف نفسي محظوظة علشان بشتغل في الوسط الفني

قالت الفنانة إلهام وجدي، إنها تعتبر نفسها محظوظة كونها تعمل في الوسط الفني، ونجاحها في السباق الرمضاني 2026 كرم كبير من الله عز وجل، ولاقى ردود أفعال إيجابية خلال دورها في مسلسل "وننسى اللي كان" وحكاية "نرجس".

وتابعت الفنانة إلهام وجدي، حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: "أي فنان لما بيدخل عمل وبيشارك فيه مش بيكون عارف إذا كان هل هينجح ولا لأ، أنا بشتغل ومش ببقى عارفة النتيجة، والحمد لله على النجاح ده، وبشكر كل الناس اللي بعتت لي على المسلسلات اللي عملتها السنة دي ويارب دايما أكون عند حسن ظنكم".

وأشارت وجدي ، إلى أنها لاقت صعوبات كثيرة، كونها كانت تقدم الخير والشر في عملين مختلفين، فضلًا عن صعوبة التصوير في أوقات متقاربة، وأيضًا صعوبة الفصل بين العملين.

واختتمت الفنانة إلهام وجدي ، أنها تعتبر والدتها شريكة أساسية في نجاحها، ودائمًا ما تأخذ برأيها في أشياء كثيرة، مردفة: أنا مرتبطة بها ليس ارتباط فتاة بوالدتها بالعكس بشوفها صديقتي وهي أمينة معايا في رأيها بدون ما تجاملني.