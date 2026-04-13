تامر عبد المنعم خلال احتفالية الربيع: القوة الناعمة الحقيقية هنا في مصر

أكد الفنان تامر عبد المنعم، وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن القوة الناعمة الحقيقية هنا في مصر، مشددًا على أن المسرح المصري سيظل أحد أهم أدوات بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية، وذلك خلال احتفالية أعياد الربيع التي أقيمت على مسرح البالون تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي.

وشهدت الاحتفالية حضور قيادات قطاعات وزارة الثقافة، ورفعت لافتة كامل العدد في ليلة فنية مميزة عكست حجم الإقبال الجماهيري على أعمال وزارة الثقافة ممثلة فى العرض الغنائي الاستعراضي نوستالجيا 90/80، الذي أعاد أجواء الثمانينيات والتسعينيات بلوحات غنائية واستعراضية لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وأضاف عبد المنعم أن الاحتفالية تمثل تعاونًا غير مسبوق بهذا الحجم بين قطاع المسرح وقصور الثقافة والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق يعزز من دور المؤسسات الثقافية ويعيد للمسرح مكانته كقوة ناعمة مؤثرة في المجتمع.

وشهد العرض لقطة لافتة حظيت بإشادة الجمهور، حيث برع الفنان تامر عبد المنعم في تجسيد شخصية الزعيم عادل إمام، مستحضرًا روحه وأداءه المميز في إطار استعراضي أعاد ذكريات جيل كامل، وسط تصفيق حار وتفاعل واضح من الحاضرين.

وأكد الحضور أن النجاح الكبير للعرض يعكس قدرة المسرح المصري على استعادة بريقه، ويؤكد أن الفن الهادف ما زال قادرًا على جذب الجمهور وصناعة حالة ثقافية متميزة.