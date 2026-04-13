فستان أسود لافت.. بوسي تتألق في جدة

خطفت المطربة بوسي الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة خلال تواجدها في جدة، حيث ظهرت بفستان أسود مجسم متوسط الطول، تميز بتطريزات لامعة عند الأكتاف والجانبين، ما أضفى لمسة من الفخامة على إطلالتها.

واعتمدت بوسي على تسريحة شعر منسدل للخلف، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، إلى جانب إكسسوارات لامعة وحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود، لتكمل إطلالتها الأنيقة.

وتأتي هذه الإطلالة بعد أيام من مشاركة بوسي جمهورها صورًا من رحلتها في تركيا، حيث ظهرت بإطلالات كاجوال وعصرية خلال جولتها في شوارع إسطنبول، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

يُذكر أن بوسي كانت قد نشرت مؤخرًا صورًا من رحلتها بتركيا عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت خلالها بإطلالات متنوعة نالت إعجاب جمهورها