لن تتوقع.. سعر فستان بوسي يثير الجدل

حرصت الفنانة بوسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألق بوسي في أحدث ظهور بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود الذي حمل بعض التطريزات المميزة.

قد حمل فستان بوسي توقيع Sandro، وبلغ سعره 940 ريال سعودي أي ما يقرب من 14 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أنتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفضي، تزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.