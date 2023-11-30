مصطفى بكري: ما جرى في غزة حرب إبادة غير مسبوقة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهدافها في غزة، سواء بالقضاء على حماس، أو استهداف عناصرها، مشيرا إلى أن ما جرى في غزة حرب إبادة غير مسبوقة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك تعتيما على خسائر إسرائيل في غزة، مؤكدا أن إسرائيل لم تفعل سوى قتل النساء والأطفال وهدم البيوت.

ما يحدث في غزة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب الفلسطيني سيتحرر في يوم ما، ولكن لن ينسى المتصهينون من العرب، والذين عملوا على الصمت على ما يحدث في غزة.