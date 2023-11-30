وكيل حملة السيسي بإسبانيا: أغلب الجالية المصرية تؤيد الرئيس وتحبه

قال الدكتور طارق النجار، وكيل حملة المرشح عبد الفتاح السيسي في إسبانيا، إن العالم لا يحترم إلا القوي، ويجب شكر الرئيس السيسي الذي جعل مصر دولة قوية ولديها خط أحمر لا يستطيع أحد تخطيه، "إحنا هنا في إسبانيا عملنا حشد كويس للمرشح عبد الفتاح السيسي، ومعظم الجالية المصرية تحمل كل الحب وتؤيد الرئيس السيسي".

وكيل المرشح عبد الفتاح السيسي يتحدث عن الانتخابات

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن مقر الانتخابات الرئاسية في إسبانيا سيكون في مدريد في العاصمة، وهو المقر الانتخابي الوحيد، ويمكن لأي شخص من أي ولاية المجيء إلى إسبانيا والانتخاب، "إن شاء الله هيكون عرس انتخابي ويفرح الجميع بإذن الله".

وتابع، أن التواصل بين الجالية المصرية من أجل عمل حشود للحملة الانتخابية يكون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سهلت التواصل بشكل قوي بين الناس في إسبانيا، ويوجد تعاون قوي من رجال الأعمال، والسفارة المصرية المتواجدة في مدريد، ويذللون كل العقبات أمام المرشحين.

واستكمل، أن الانتخابات غير محسومة، ومصر بلد ديمقراطي، والجميع يهدف لوجود تمثيل مشرف أمام أوروبا بالكامل، إذ أن أوروبا تنظر لمصر بصفة شخصية في كل انتخابات، وكل ما يتم البحث عنه هو أن يكون تمثيل انتخابي مميز ومشرف.

وأشار إلى ان الانتخابات الإلكترونية واحد من المطالب الهامة من أجل أن تسهل الكثير أمام المرشحين خلال الفترة المقبلة.