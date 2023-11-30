مصطفى بكري: الدولة تقوم بجهود كبيرة لحث المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية تقوم بدور كبير من خلال الجولات التي تتم في بلدان العالم، من أجل العمل على حث الجاليات المصرية على ضرورة المشاركة الإنتخابية الرئاسية والتي ستبدأ من الغد بالخارج.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه منذ الأمس، بدأ الصمت الإنتخابي في الخارج، ولكن الحملات المستمرة في الداخل ويتم عقد المؤتمرات لكافة المرشحين.

له حق الاختيار

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لدينا 4 مرشحين أساسييين، مؤكدا أنه بالتأكيد الشعب المصري سيكون له حق الاختيار.