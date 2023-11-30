المقاومة الفلسطينية لديها قيم وأخلاق.. بكري: كتائب القسام تعاملت بلطف مع الأسرى الإسرائيليين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه في الوقت الذي تقتل فيه إسرائيل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا وتترك الجثث بالشوارع وتعتدي على المستشفيات، مع ذلك يأتي أبطال كتائب "عز الدين القسام" ويتعاملون مع الأسرى الاسرائيليين بكل لطف

، مؤكدا ان المقاومة لديها من القيم والأخلاق رغم حجم الجرائم الاسرائيلية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار”، أن إسرائيل روجت لأكاذيب أن حماس قتلت الأطفال والنساء الإسرائيليين وهو ما لم يحدث، ولكن إسرائيل تعمل على تهجير الفلسطينيين، وهو المخطط الذي يقف الرئيس السيسي ضده.

ستظل مستمرة في التاريخ وفي ذاكرتنا.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه فخورين بقوة وشرف وتضحيات المقاومة الفلسطينية وستظل مستمرة في التاريخ وفي ذاكرتنا.