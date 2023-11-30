محسوبون ظلما على أمة العرب.. رد مصطفى بكري على من هاجموا المقاومة الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حماس حركة تحرر وطني داخل فلسطين، مشيرا إلى أن من يقف ضدها يخون الوطن العربي، ويخون نفسه، البعض يرى أن الطريق لقلب الغرب يمر عبر الهجوم على المقاومة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هؤلاء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة، مؤكدا أن من يختلف على أي فرد من المقاومة يعلم أنه يناصر العدو ويتجرأ على الحقيقة ويخون، هذه جريمة لا تختلف عن جريمة العدو.

المحسوبون ظلما على أمة العرب

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الأيام ستمر والشعب الفلسطيني لن ينسى ما قام به المتصهينون المحسوبون ظلما على أمة العرب.