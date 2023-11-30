مبروك للفن المصري.. أشرف زكي عن عرض 1000 حلقة درامية بالسوق الهندي

أشاد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بإبرام الشركة المتحدة الاتفاقية الأولى لعرض 1000 حلقة دراما بالسوق الهندي.

وكشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل إبرام الشركة المتحدة الاتفاقية الأولى لعرض 1000 حلقة دراما بالسوق الهندي، موجهًا الشكر للشركة المتحدة على هذه الاتفاقية.



وأوضح نقيب المهن التمثيلية ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس، أن غزو الفن المصري السوق الهندي وطول عمرنا نشوف السينما الهندية أنا وزملائي الفنانين في سعادة شديدة ومبروك للفن المصري بداية خطوة إحنا منتظرينها من زمان، وإحنا هوليود الشرق وآن الأوان أن نذهب إلى الأسواق العالمية وتحديدًا السوق الهندي".

وأكمل أشرف زكي قائلا: أنا فخور بهذه التجربة الجديدة وننحني تقديرًا واحتراما للشركة المتحدة ونتمنى أن تغزو الدراما المصرية كافة الأسواق العالمية".

وحول المسلسلات التركية أشار نقيب المهن قائلا: أصبحنا نرى المسلسلات المترجمة من كوريا وإسبانيا وأنا سعيد بهذه الخطوة وحاسس أن فيه أمل وإحنا هنحتاج إلى أعمال تليق بشكل مصر ويهمنا الإغراق في المحلية من أجل الوصول إلى العالمية".

واستطرد نقدم كل الشكر للشركة المتحدة علي المجهود الرائع الذي تقدمه للنهوض بالفن في العالم.