رداً على هجمات الاحتلال.. سرايا القدس تقصف محور نتساريم بقذائف الهاون

أعلنت سرايا القدس ، اليوم الجمعة، قصف تجمع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة في محور التقدم "نتساريم" بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.



وقالت سرايا القدس أنه تم قصف المدن والبلدات المحتلة ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق الفلسطينين صباح اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم ، تجديد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن إعادة تفعيل النيران في قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أن حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.

جيش الاحتلال :قامنا بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس

وأعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أن متابعة لتفعيل الإنذارات في كيبوتس حوليت تم رصد إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة.

