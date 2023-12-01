آخر كلماته عن غزة.. ما سر اختفاء عالم الزلازل الهولندي؟

بدأت التساؤلات عن أسباب اختفاء عالم الزلازل الهولندي "فرانك هوغربيتس" عن العالم في الفترة الأخيرة وعدم إصدار المزيد من التوقعات والتنبؤات، مع اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.





كانت حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب مليئة بالتغريدات والمنشورات حول توقعات الأنشطة الزلزالية التي تحدث على الكرة الأرضية.





واضح أنه لم يجد جدوى من التنبؤ بالزلازل في حين يستمر هذا العنف، ولذلك قرر هوغربيتس إيقاف خدماته في الوقت الحالي حيث يحاول إنقاذ الأرواح بينما يقتل الآلاف.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.